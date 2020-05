Die Grünen in Baden-Württemberg verlangen den Parteiaustritt des Tübinger Oberbürgermeisters Palmer.

Man behalte sich auch ein Parteiordnungsverfahren vor, teilte der Landesvorstand in Stuttgart mit. Palmer hatte zuletzt mit Äußerungen zum Umgang mit Corona-Patienten für Empörung gesorgt. Er hatte unter anderem gesagt, in Deutschland würden möglicherweise Menschen gerettet, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.



Der Grünen-Landesvorstand betonte, Palmer agiere systematisch gegen die Partei, indem er sich mit seinen Äußerungen gegen die politischen Werte und Grundsätze stelle. Dieses Auftreten diene nicht der politischen oder innerparteilichen Debatte, sondern der persönlichen Profilierung. Palmer schade den Grünen. Auch die Bundesvorsitzenden Habeck und Baerbock hatten sich bereits von ihm distanziert.



Palmer sagte der Deutschen Presse-Agentur in einer ersten Reaktion, er werde Grünen-Mitglied bleiben. Die Aufforderung zum Austritt beruhe auf Unterstellungen.

