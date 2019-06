Bundesinnenminister Seehofer steht wegen Äußerungen zu Gesetzgebungsverfahren in der Kritik.

Der CSU-Politiker hatte dem ARD-Hauptstadtstudio gestern gesagt, er habe das Datenaustauschgesetz, das heute vom Bundestag beschlossen wurde, "ganz stillschweigend eingebracht". Stillschweigend, weil es kompliziert sei, das errege nicht so. Er habe die Erfahrung gemacht: Man müsse Gesetze kompliziert machen. Dann falle das nicht so auf. Seehofer betonte weiter, das sei nicht illegal, sondern notwenig. "Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt."



Kritiker werfen Seehofer Intransparenz und eine Missachtung des parlamentarischen Verfahrens vor. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Schneider, sagte, seine Partei fühle sich verhöhnt vom Innenminister. Die Äußerungen seien eine "Frechheit und Dreistigkeit".



Der bayerische FDP-Vorsitzende Föst sprach von einem "erneuten Tiefpunkt der politischen Kultur in diesem Land." Kritik kam zudem von der Linkspartei sowie vom Deutschen Anwaltverein.



Seehofer selbst verteidigte seine Äußerungen. Er sagte der "Süddeutschen Zeitung", er habe seine Bemerkung "leicht ironisch" gemeint. Das Datenaustausch-Gesetz sei "das wichtigste Gesetz". Es verhindere Missbrauch und Täuschung, werde aber so gut wie nicht diskutiert.