Der Vatikan verweigert einem deutschen Geistlichen wegen positiver Äußerungen zur Homosexualität das Rektorenamt.

Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" und die "Frankfurter Rundschau" berichten, verlangt die Bildungskongregation in Rom, dass der Jesuitenpater Wucherpfennig seine Positionen zu gleichgeschlechtlichen Paaren widerruft. Andernfalls erhalte er nicht die nötige Unbedenklichkeitserklärung, die Voraussetzung für eine dritte Amtszeit Wucherpfennigs an der Theologisch-Philosophischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main ist. Der 52-Jährige war im Februar mit großer Mehrheit für als Rektor wiedergewählt worden. Wucherpfennig hat sich wiederholt für eine stärkere kirchliche Anerkennung homosexueller Liebe ausgesprochen und dabei auch eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare befürwortet. Der für Sankt Georgen zuständige Bischof von Limburg, Bätzing, stellte sich vor Wucherpfennig. Bätzing sagte, er hoffe auf eine gütliche Einigung mit dem Vatikan.