In Union und FDP gibt es deutliche Kritik am gestrigen Auftritt von Außenminister Maas mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu in Ankara.

Der SPD-Politiker Maas hatte sich dabei vom Vorschlag von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer distanziert, in Nordsyrien eine international überwachte Schutzzone einzurichten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der CDU-Politiker Röttgen, sprach im Interview mit der Funke-Mediengruppe von einem "peinlichen Moment" in der deutschen Außenpolitik, Unions-Fraktionsvize Wadephul von einem Fauxpas. Der FDP-Politiker Theurer bezeichnete Maas' Äußerungen als "skandalösen Auftritt".



Unterstützung erhielt der Minister aus seiner eigenen Partei. Der SPD-Außenpolitiker Schmid sagte, Kramp-Karrenbauer habe mit ihrem Vorstoß die engsten Verbündeten Deutschlands verstört und der Befriedung des Konflikts in Nordsyrien einen Bärendienst erwiesen.