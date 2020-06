Nach zahlreichen Drohungen und Beleidigungen auf der Facebook-Seite von Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat das Staatsministerium die Seite vorübergehend vom Netz genommen.

Nach der Veröffentlichung des jüngsten Podcasts des Grünen-Politikers gestern Abend sei die Seite ununterbrochen von sogenannten "Corona-Rebellen" und Verschwörungsideologen angegriffen worden, teilte die Pressestelle des Staatsministeriums am Abend mit. Insgesamt seien in 20 Stunden weit mehr als 4.000 Falschaussagen, Verschwörungserzählungen, Drohungen und Beleidigungen eingegangen. Ein normaler Betrieb der Seite sei daher nicht mehr möglich gewesen.



Kretschmann hatte in seinem Podcast betont, Kommentare auf seiner Facebook-Seite, dass die Pandemie vorüber sei und dass man die Schutzmaßnahmen nicht mehr so ernst nehmen müsse, bereiteten ihm große Sorge.

