Der Wirtschaftswissenschaftler Alexander Kriwoluzky hält es für falsch, dass CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer die Niedrigzinspolitik der EZB überprüfen will.

Kriwoluzky sagte im Deutschlandfunk, die Äußerungen zeugten von einem "relativ geringen Sachverstand in Ökonomie". Der Professor an der FU Berlin betonte, die EZB würde die Zinsen gern erhöhen, könne es aber wegen des wirtschaftlichen Umfeldes nicht. Zum einen sei die Inflation zu niedrig. Zum anderen bestünde im Falle einer Zinserhöhung die Gefahr einer Rezession. Kriwoluzky unterstrich, die Bundesregierung habe mit ihrer Sparpolitik selbst zu dem niedrigen Zinsumfeld beigetragen. Auch sei die Unabhängigkeit der EZB ein sehr hohes Gut.



Kramp-Karrenbauer hatte in der "Frankfurter Allgemeinen" ins Gespräch gebracht, die Niedrigzinsphase - wie sie es nannte - "einzubremsen". Sie argumentiert unter anderem, dass Menschen mit klassischen Spareinlagen nicht davon profitierten.