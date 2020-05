Der AfD-Fraktionschef im Bundestag, Gauland, hat sich anlässlich des Weltkriegsendes vor 75 Jahren dagegen ausgesprochen, den 8. Mai zu einem gesetzlichen Feiertag zu erklären.

Das Datum habe nicht das Potenzial dazu, weil es ein ambivalentes sei, sagte Gauland dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für die Insassen der Konzentrationslager sei der 8. Mai ein Tag der Befreiung gewesen. Er stehe aber zugleich für eine absolute Niederlage sowie den Verlust von großen Teilen Deutschlands und den Verlust von Gestaltungsmöglichkeiten.



Die Vorsitzende des Auschwitz-Komitees Deutschland, Esther Bejarano, hatte in einem offenen Brief an Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel angeregt, das Datum wegen der Befreiung vom Nationalsozialismus zum Feiertag zu erklären. Der 8. Mai ist in diesem Jahr - 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges - in Berlin einmalig ein gesetzlicher Feiertag.