AfD-Abgeordnete in Moskau Zwei nützliche Statisten Ein Kommentar von Sabine Adler

AfD-Co-Vorsitzender Tino Chrupalla (ganz rechts), der auch Fraktionsvize ist, und der außenpolitische Sprecher der Fraktion, Armin-Paul Hampel, in Moskau (imago images / ITAR-TASS)

Während die deutsch-russischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt sind, empfängt Russlands Außenminister Sergej Lawrow zwei AfD-Politiker in Moskau. Die beiden Bundestagsabgeordneten hätten stutzig werden können, dass ausgerechnet sie eingeladen waren, kommentiert Sabine Adler.

Wie zerrüttet das Vertrauen zwischen Russland und dem Westen ist, war heute in der Duma zu betrachten. In erster Lesung stimmte sie für eine Gesetzesverschärfung, nach der künftig als feindliche Agenten betrachtet wird, der oder die sich in ihrer politischen Arbeit aus dem Ausland helfen lässt.

Bislang waren registrierte Organisationen davon betroffen, die zum Beispiel den Stalinismus aufarbeiten, sich um politische Gefangene kümmern oder Rechtshilfe anbieten. Ihnen wird das Leben schon lange schwergemacht. Viele Gruppen haben dieses öffentliche Stigma nicht ertragen und aufgehört. Nun soll es auch die treffen, die nicht mehr angemeldet tätig waren, und zusätzlich Personen, die das allein, in oder außerhalb von Vereinigungen tun.

Die Sowjetunion lässt grüßen

Für diese einzelnen Aufrechten wird politische Arbeit fast unmöglich. Denn sie dürfen nicht mehr in Behörden oder staatlichen Strukturen arbeiten, sie müssen ständig darauf hinweisen, dass sie auf der Agentenliste geführt werden und können so eine Kandidatur für welches Parlament auch immer von vornherein vergessen, da sie mit diesem Label ohnehin niemand mehr wählt. Denn das hat die Vergangenheit gezeigt: der Stempel "Feindlicher Agent" macht Angst, schreckt ab, erschüttert Vertrauen. Das war und ist Absicht. Die Sowjetunion lässt grüßen.

In diesem Graben von Feind und Freund, wir und ihr, bewegt sich auch die AfD. Die beiden Abgeordneten, die sich vom Außenminister bewirten ließen, hätten stutzig werden können, warum ausgerechnet sie an einem solchen Tag nach Moskau eingeladen waren. Sie waren die nützlichen Statisten, dem In- und Ausland vorgeführt, um zu zeigen, welche Art von Kontakten man schätzt.

Moskaus Wagenburg-Mentalität passt nicht zur offenen Gesellschaft

Jeder Regierungskritiker kann auf der Agenten-Liste landen, denn wer hat in Zeiten der Globalisierung keine Verbindungen ins Ausland? Sich ausgerechnet auf dem politischen Feld abschotten zu wollen, ist unzeitgemäß. Die Russinnen und Russen sollten sich und ihre Führung fragen, wie groß eigentlich das Vertrauen in sie, in das Volk ist, wenn jede und jeder mit Auslandskontakten misstrauisch beäugt und verfolgt werden soll. Wenn von vornherein unterstellt wird, dass diese Menschen ihre Heimat nicht lieben und nicht das Beste für sie wollen.

Mit dem alten Reflex auf den Feind von außen sollen sich die Bürgerinnen und Bürger um den Kreml scharen, als stünde einzig und allein dort - im Schutz von Mauern - der wärmende Herd.

Diese Wagenburg-Mentalität passt nicht zu einer offenen Gesellschaft, in der sich Ideen in einem Wettbewerb behaupten müssen. Und genau das ist die Absicht. Andersdenkende sollen mit KGB-oder heute FSB-Methoden abgeschreckt und eingeschüchtert werden, um denen die Macht zu sichern, die gerade das Sagen haben. Dass die vorausschauend denken, war ebenfalls heute zu betrachten, als die Duma in zweiter Lesung beschloss, dem Präsidenten eine lebenslang währende Immunität zuzusichern.

