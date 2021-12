AfD-Abgeordneter Witt verlässt Partei und Frakion. (Bernd von Jutrczenka/picture alliance/dpa)

Der Parlamentarier Witt aus Schleswig-Holstein begründete den Schritt in einem Schreiben mit - so wörtlich - "Grenzüberschreitungen" von AfD-Mitgliedern. Er warf dem Bundesvorstand seiner Partei vor, hier "keine klare Kante" zu zeigen. Witt kündigte an, sich Mitte Januar ausführlicher zu dem Schritt zu äußern.

Auch der bayerische Bundestagsabgeordnete Huber verlässt die AfD. Er begründete dies mit umstrittenen Nachrichten in einer Telegram-Gruppe. Laut Medienberichten handelte es sich um eine Chat-Gruppe des rechtsextremen Verschwörungsideologen Attila Hildmann.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Chrupalla forderte die beiden Politiker auf, ihre Abgeordnetenmandate zugunsten von Nachrückern aus der Partei zurückzugeben. Witt und Huber wollen ihre Sitze aber nach eigenen Angaben behalten.

