Helferich scheiterte mit seinem Antrag zur Aufnahme in die AfD-Fraktion. Er erzielte nur eine einfache Mehrheit anstatt der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit, wie ein Fraktionssprecher mitteilte.

Der 34-Jährige war im Herbst 2021 über die NRW-Landesliste der AfD in den Bundestag gekommen. Helferich ist wegen Äußerungen im Internet umstritten. Er hatte sich in einem nicht öffentlichen Facebook-Chat als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet. Der AfD-Politiker aus Dortmund erwähnte auch Kontakte in die Neonazi-Szene der Stadt.

