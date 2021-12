AfD-Abgeordneter Witt verlässt Partei und Frakion. (Bernd von Jutrczenka/picture alliance/dpa)

In einem Schreiben an die AfD-Bundesgeschäftsstelle und die Landesgeschäftsstelle der Partei in Kiel begründete er seinen Schritt mit - so wörtlich - "Grenzüberschreitungen" von AfD-Mitgliedern. Er warf dem Bundesvorstand seiner Partei vor, hier "keine klare Kante" zu zeigen. Witt kündigte an, sich Mitte Januar ausführlicher zu dem Schritt zu äußern.

Sein Bundestagsmandat will der Politiker weiterhin ausüben. Er ist Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und gehörte dem Bundestag bereits in der vergangenen Wahlperiode an.

