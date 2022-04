Landgericht Berlin

AfD-Landtagsfraktion berät über politische Zukunft von Kalbitz (Sebastian Gollnow/dpa)

In einer mündlichen Verhandlung wies die 43. Zivilkammer seine Klage in erster Instanz ab. Zur Begründung hieß es, Kalbitz' Parteimitgliedschaft sei erfolgreich wegen arglistiger Täuschung angefochten worden. Sein Anwalt kündigte allerdings schon während der Verhandlung an, den Rechtsweg in höheren Instanzen weiterverfolgen zu wollen. Die AfD hatte den 49-Jährigen ausgeschlossen, weil er beim Parteieintritt 2013 vorherige Mitgliedschaften bei den Republikanern und in der inzwischen verbotenen rechtsextremen Heimattreuen Deutschen Jugend verschwiegen haben soll. Kalbitz verlor damit den AfD-Fraktionsvorsitz im Brandenburger Landtag und das Amt des Landesvorsitzenden. Zur neuen Vorsitzenden wurde Anfang April die Landtagsabgeordnete Bessin gewählt.

