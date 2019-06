Der AfD-Bundesvorsitzende Gauland hat sich für ein Parteiausschlussverfahren gegen den Co-Vorsitzenden des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Augustin, ausgesprochen.

Gauland sagte in Berlin, die zuständigen Gremien sollten ein solches Verfahren einleiten. Der Landes-Covorsitzende Holm legte Augustin den Rücktritt nahe. Grund ist ein Medienbericht über frühere intensive Kontakte Augustins zur NPD. Die Zeitung "Nordkurier" hatte Bilder aus dem Jahr 1989 veröffentlicht, auf denen er unter anderem eine Urkunde über die erfolgreiche Teilnahme an einem NPD-Lehrgang überreicht bekommt. Bei der AfD gibt es den Beschluss, dass aktive oder ehemalige NPD-Mitglieder nicht der Partei beitreten dürfen.



Augustin schrieb dazu per Twitter, es handele sich um eine "kleine Verfehlung", die zum Skandal aufgebauscht werde. Er ließ offen, ob er Mitglied der NPD war.