Die Spannungen innerhalb der Berliner AfD-Fraktion dauern an.

Aus Protest gegen das Finanzgebaren legte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Brinker ihr Amt nieder. Zur Begründung sagte sie, der Vorstand habe ein erhebliches Problem im Umgang mit den Fraktionsfinanzen. Hinzu komme ein fataler Umgang mit den Mitarbeitern. Konkret kritisierte sie Fraktionschef Pazderski und Geschäftsführer Hansel. Gegen Brinker selbst werden umgekehrt auch Vorwürfe erhoben, sie habe von der gezielten Manipulation eines Wirtschaftsprüfer-Gutachtens gewusst.



Zuletzt hatten in der Berliner AfD-Fraktion 9 von 22 Abgeordneten gegen ihren Vorsitzenden Pazderski und andere Mitglieder der Führungsriege aufbegehrt. In der Fraktion herrsche mittlerweile ein Klima des Misstrauens und der Destruktivität, die jede sachliche Arbeit behindere, heißt es in einem Schreiben der Politiker an ihre Fraktionskollegen.