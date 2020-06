Das Berliner Landgericht hat dem Eilantrag des bisherigen Brandenburger AfD-Landeschefs Kalbitz gegen die Annullierung seiner Mitgliedschaft in der Partei stattgegeben.

Laut dem Urteil darf Kalbitz Mitglied bleiben und an Parteigremien teilnehmen, bis das AfD-Bundesschiedsgericht eine Entscheidung fällt.



Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft von Kalbitz im Mai mit knapper Mehrheit für nichtig erklärt. Zur Begründung hieß es, dass Kalbitz bei seinem Eintritt in die Partei 2013 unter anderem eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" nicht angegeben habe.