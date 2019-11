Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen ist im Amt bestätigt worden. Auf dem Parteitag in Braunschweig erhielt er rund 69 Prozent der Stimmen der Delegierten. Gegen Meuthen waren die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Höchst und der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Gedeon angetreten.

Bei dessen Bewerbungsrede verließen mehrere Delegierte den Saal oder drehten ihm den Rücken zu. Gedeon steht auch parteiintern wegen Antisemitismusvorwürfen in der Kritik. In einer weiteren Abstimmung soll der zweite Bundesvorsitzende bestimmt werden. Der amtierende Bundessprecher Gauland will nicht mehr antreten. Er unterstützt den sächsischen Bundestagsabgeordnete Chrupalla. In einer weiteren Abstimmung soll der oder die zweite Bundesvorsitzende bestimmt werden. Der amtierende Bundessprecher Gauland will nicht mehr antreten. Er unterstützt den sächsischen Bundestagsabgeordnete Chrupalla.

Meuthen: "Nicht Unrechtes bei Parteispenden getan"

In seiner Bewerbungsrede wies Meuthen wies den Vorwurf eines Fehlverhaltens in der Spendenaffäre seiner Partei zurück. Er habe nichts Unrechtes oder Illegales getan, sagte Meuthen beim Parteitag in Braunschweig. Er habe auch niemals Geld angeboten bekommen oder erhalten. Die Bundestagsverwaltung hatte im April entschieden, dass die AfD wegen illegaler Parteispenden eine Strafe zahlen muss. Die AfD geht juristisch dagegen vor.

Gauland: "AfD muss Regierungsfähigkeit entwickeln"

Der scheidende Ko-Vorsitzende Gauland rief seine Partei auf, ihren Weg fortzusetzen. Die AfD habe das Land verändert und den Menschen eine Stimme gegeben, die sich kaum trauten, der Auflösung des Nationalstaats durch die Willkommenskultur von Bundeskanzlerin Merkel zu widersprechen, sagte Gauland auf dem Bundesparteitag in Braunschweig. Die AfD müsse ihren Kurs als Anwalt des Volkes und der kleinen Leute konsequent fortsetzen und Regierungsfähigkeit entwickeln. Gauland betonte, er sehe die Zukunft seiner Partei nicht in einer Anpassung an eine - Zitat - "verrottete CDU".

Verhältnis zur Identitären Bewegung nicht neu regeln

Die AfD will Anhängern der sogenannten "Identitären Bewegung" vorerst nicht erlauben, in die Partei einzutreten. Die Mehrheit der Delegierten des Bundesparteitages lehnte ab, einen entsprechenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen. Dieser sah vor, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Bewegung von der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der Partei zu streichen. Wer einer der hier aufgeführten Gruppierungen angehört, darf nicht AfD-Mitglied werden.

Demonstration am Rande des Parteitags

Die Polizei hat die Halle, in der die AfD tagt, weiträumig abgesperrt und ist mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Zehntausende Demonstrantinnen und Demonstranten zogen durch die Braunschweiger Innenstadt, um gegen den Parteitag zu protestieren.