Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Gottschalk hat die Wahl der Abgeordenten Sayn-Wittgenstein zur Landeschefin in Schleswig-Holstein kritisiert.

Gottschalk sagte in Berlin, er respektiere selbstverständlich demokratische Wahlen, halte aber das Votum für schlicht falsch und gefährlich. Die 64-Jährige war am Wochenende erneut zur Landesvorsitzenden in Schleswig-Holstein gewählt worden - und dies, obwohl der Bundesvorstand gegen sie ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet hatte. Dabei geht es um eine Fördermitgliedschaft in einem rechtsextremen Verein.