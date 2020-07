Das Bundesschiedsgericht der AfD berät heute über die Mitgliedschaft des aus der Partei ausgeschlossenen Brandenburger Fraktionsvorsitzenden Kalbitz.

Ob dazu bereits heute eine Entscheidung getroffen wird, ist nicht bekannt. Der AfD-Bundesvorstand hatte Kalbitz die Mitgliedschaft im Mai entzogen. Als Grund gab das Gremium an, dieser habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen "Heimattreuen Deutschen Jugend" nicht angegeben. Kalbitz bestreitet die Mitgliedschaft in der HDJ.



Das Berliner Landgericht hatte in einem Eilverfahren die Annullierung der

AfD-Mitgliedschaft für unzulässig erklärt. Es begründete dies damit, dass nach dem Parteiengesetz für die Beendigung einer Mitgliedschaft das Schiedsgericht der Partei und nicht der Bundesvorstand zuständig sei.