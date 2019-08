Die Landesvorsitzende der AfD in Schleswig-Holstein, Sayn-Wittgenstein, muss die Partei verlassen.

Ein Parteisprecher teilte mit, das Bundesschiedsgericht habe dem Antrag des Bundesvorstandes auf Parteiausschluss stattgegeben. Der Bundesvorstand hatte das Ausschlussverfahren gegen die 64-Jährige wegen einer Fördermitgliedschaft in einem rechtsextremen Verein eingeleitet. Der Landesverband der AfD in Schleswig-Holstein hatte Sayn-Wittgenstein trotz des laufenden Verfahrens Ende Juni zur Vorsitzenden gewählt. Die Politikerin kündigte an, gegen ihren Ausschluss vorzugehen.