Der AfD-Bundestagsabgeordnete Komning steht wegen einer Tonaufnahme aus dem 2016 unter Rechtfertigungsdruck.

In einem Gespräch mit Parteikollegen hatte sich der Politiker aus Stralsund dafür ausgesprochen, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen. Komning bestätigte die Aussage, die Zweifel an seiner Verfassungstreue weckt. Er behauptet aber, seine Worte seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Es sei ihm nicht um die Abschaffung, sondern um eine Modifizierung des Parlamentarismus gegangen, sagte Komning der "Schweriner Volkszeitung". Im Übrigen sei die Tonaufnahme ohne sein Wissen entstanden.



In Mecklenburg-Vorpommern wurde Kritik laut. Der SPD-Landtagsabgeordnete Barlen forderte Komning auf, sein Bundestagsmandat niederzulegen. Komning ist einer der Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag.