Pannen bei der Wahl in Berlin

Logo der AfD-Bundestagsfraktion (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Sie will damit erreichen, dass die Abstimmung im gesamten Bundesland Berlin wiederholt wird und nicht nur in einem Fünftel der Wahlbezirke. Auch die Unionsfraktion im Bundestag will in Karlsruhe klagen. Hintergrund sind die organisatorischen Mängel in einigen Berliner Stimmlokalen bei der Bundestagswahl am 26. September 2021.

Unabhängig davon ist die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die am gleichen Tag stattfand. Sie wird wegen der Pannen am 12. Februar komplett wiederholt.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.