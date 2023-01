Nordrhein-Westfalen

Matthias Helferich (AfD) (picture alliance/dpa/Revierfoto )

Sie beschloss mit einer Mehrheit von 53 Prozent, sich auf ihrer Sitzung nicht mit einem Aufnahmeantrag Helferichs zu befassen, wie ein Sprecher mitteilte. Helferich war im Herbst 2021 über die NRW-Landesliste der AfD in den Bundestag gekommen. Nach Bedenken anderer AfD-Abgeordneter hatte er zunächst auf einen Antrag zur Aufnahme in die Fraktion verzichtet und ist seitdem fraktionsloser Abgeordneter.

Helferich hatte sich 2017 in einem nicht öffentlichen Facebook-Chat als "das freundliche Gesicht des NS" bezeichnet. Der AfD-Politiker aus Dortmund soll in dem Chat auch Kontakte in die Neonazi-Szene der Stadt erwähnt haben. Sein bürgerliches Image pflege er nur zum Schein. Inzwischen erklärte er, es habe sich um eine Persiflage gehandelt.

