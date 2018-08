Der AfD-Bundesvorstand strebt einen Parteiausschluss des niedersächsischen Landeschefs der Partei-Jugendorganisation Junge Alternative, Steinke, an.

In einer Mitteilung heißt es, man habe einstimmig beschlossen, sich einem entsprechenden Antrag des Landesvorstands Niedersachsen anzuschließen und das Verfahren in jeder Weise zu unterstützen. Steinke hatte sich in einem nicht öffentlich einsehbaren Facebook-Eintrag abfällig über Hitler-Attentäter Stauffenberg geäußert und ihn unter anderem als Verräter und Feigling bezeichnet.