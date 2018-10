Historiker werfen dem Vorsitzenden der AfD, Gauland, vor, in einem Zeitungsbeitrag Muster einer Rede Adolf Hitlers übernommen zu haben.

Der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz sagte dem "Tagesspiegel", bei Gaulands in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erschienenem Text handle es sich nicht um ein Plagiat, aber um eine Paraphrase. Er sei ganz offensichtlich eng an den Hitlers geschmiegt. Der Zeithistoriker Michael Wolfssohn bezeichnete es als schlimm, dass Gauland die gegen Juden gerichteten Vorwürfe nun auf die Gegner der AfD von heute übertrage. Gauland wies die Anschuldigungen im "Tagesspiegel" zurück. Er kenne keine entsprechende Passage Adolf Hitlers.



Der CDU-Politiker Polenz teilte auf Facebook mit, dass er als Reaktion auf den Gastbeitrag Gaulands in der FAZ "nach vielen Jahrzehnten" sein Abonnement der Zeitung gekündigt habe. Als Begründung schrieb er unter anderem: "mit der Entscheidung, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland unter 'Fremde Federn' redaktionellen Raum zur Verbreitung seiner Propaganda zur Verfügung zu stellen, ist für mich eine Grenze überschritten worden, die Qualitätsjournalismus meiner Meinung nach nicht überschreiten darf: die Grenze zu Feinden unserer Demokratie."



Gauland hatte am Wochenende in seinem FAZ-Artikel zum Thema Populismus eine Heimatlosigkeit der Eliten kritisiert:



"Diese globalisierte Klasse sitzt in den international agierenden Unternehmen, in Organisationen wie der UN, in den Medien, Start-ups, Universitäten, NGOs, Stiftungen, in den Parteien und ihren Apparaten, und weil sie die Informationen kontrolliert, gibt sie kulturell und politisch den Takt vor. Ihre Mitglieder leben fast ausschließlich in Großstädten, sprechen fließend Englisch, und wenn sie zum Jobwechsel von Berlin nach London oder Singapur ziehen, finden sie überall ähnliche Appartements, Häuser, Restaurants, Geschäfte und Privatschulen. Dieses Milieu bleibt sozial unter sich, ist aber kulturell 'bunt'."



(...)



Der globalistischen Klasse gegenüber stehen zwei heterogene Gruppen, die in der AfD eine Allianz eingegangen sind: zum einen die bürgerliche Mittelschicht, zu der auch der wirtschaftliche Mittelstand gehört, der nicht einfach seine Unternehmen nach Indien verlagern kann, um dort besonders billig zu produzieren; zum anderen viele sogenannte einfache Menschen, deren Jobs oft miserabel bezahlt werden oder nicht mehr existieren, die ein Leben lang den Buckel krumm gemacht haben und heute von einer schäbigen Rente leben müssen. Das sind zugleich diejenigen, für die Heimat noch immer ein Wert an sich ist und die als Erste ihre Heimat verlieren, weil es ihr Milieu ist, in das die Einwanderer strömen."



Hitler hatte in seiner Rede 1933 vor Arbeitern in Berlin-Siemensstadt gegen eine "kleine, wurzellose, internationale Clique" Stimmung gemacht (zitiert nach Filmarchives online):



"Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zuhause sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso in Brüssel sein können, übermorgen in Paris und dann wieder in Prag oder Wien oder in London, und die sich überall zu Hause fühlen.“ (Zuruf aus dem Publikum: „Juden!“) „Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können, aber das Volk kann ihnen gar nicht nachfolgen, das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist gekettet an seine Heimat, ist gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates, der Nation. Das Volk kann ihnen nicht nachgehen. Der Bauer, der ist auf seinem Boden festgelegt. Der Arbeiter er hängt an seinem Werk. Wenn es zugrunde geht, wo wird ihm geholfen? Was heißt heute internationale Solidarität? Alles Theorie in einer Zeit, in der überall die Not schreit und die Völker schwer kämpfen müssen um ihr Dasein. Nicht die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen. Sondern, das kann ich sagen, diesen Mut habe ich nur gefaßt, weil ich zwei Schichten kannte, den Bauer und den deutschen Arbeiter."