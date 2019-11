Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen hat Bundesregierung und Grüne mit scharfer Wortwahl kritisiert.

Auf einem Parteitag des rheinland-pfälzischen Landesverbandes erklärte er, Deutschland sei in einem "lausigen Zustand" und werde von "selbsternannten Volkserziehern" regiert. So gebe ein "links-rot-grüner Mainstream" von "Öko-Sozialisten" vor, besser zu wissen, was gut für alle sei. Dagegen würden Dinge wie Fleiß, Ehrlichkeit, Gesetzestreue oder Bescheidenheit als ewiggestrig bezeichnet und niedergegrölt. Der CDU warf Meuthen vor, für einen Erhalt der Macht zu jeder "politischen Perversion" bereit zu sein.