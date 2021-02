Der AfD-Co-Vorsitzende Chrupalla ist Spitzenkandidat des sächsischen Landesverbands zur Bundestagswahl im Herbst.

Der 45-Jährige wurde auf einem Parteitag in Dresden mit mehr als 77 Prozent der Stimmen gewählt. Chrupalla hatte keinen Gegenkandidaten. Spitzenkandidatin der AfD in Hessen ist die Rechtsanwältin Mariana Harder-Kühnel. Sie wurde auf einem Parteitag in Volkmarsen zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl bestimmt.

