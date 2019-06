Alt-Bundespräsident Gauck hat seine Forderung nach mehr Toleranz gegenüber rechts bekräftigt.

Gauck sagte dem Nachrichtenportal t-online mit Blick auf die AfD, man treibe deren Mitglieder und Anhänger noch weiter in eine Trotzreaktion, wenn man eine ganze Partei aus der kämpferischen Toleranz ausschließe und zu Feinden erkläre. So lange die AfD nicht verboten sei, solle man ihr vor allem mit Argumenten begegnen, so Gauck. Nicht hinnehmbar sei allerdings, dass in der AfD verkappte Nazis aktiv seien und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geduldet werde.



Die Äußerungen des Alt-Bundespräsidenten hatten zu teils heftigen Reaktionen in Sozialen Netzwerken als auch in der Politik geführt. Gauck sagte dazu, dies zeige ihm, dass es einigen gar nicht um Debatten gehe, sondern um die Sicherung alter Denkweisen und Milieusicherheiten.