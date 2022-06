Abstimmung auf dem AfD-Parteitag in Riesa (Sebastian Kahnert/dpa)

Beim Bundesparteitag im sächsischen Riesa bekam ein Antrag für eine entsprechende Änderung der Satzung die notwendige Zweidrittelmehrheit. Dafür hatte auch der Thüringer Landeschef Höcke geworben. Bisher musste es zwei Bundessprecherinnen oder -sprecher geben, möglich waren auch drei Vorsitzende. Die Wahl ist für morgen Vormittag geplant. Ob die neue Regelung dann schon angewendet wird, blieb zunächst offen.

Mit großer Mehrheit sprach sich am Abend der Parteitag in einer Resolution für den Bau neuer Atomkraftwerke in Deutschland aus.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.