Die AfD hat auf ihrem Parteitag im sächsischen Riesa das Programm für die Europawahl im Mai beschlossen.

Darin fordert die Partei die Abschaffung des Europaparlaments. Im Programm heißt es zur Begründung, das Parlament sei mit seinen -Zitat- "derzeit privilegierten 751 Abgeordneten" undemokratisch. Es vertrete nicht die Interessen der Staatengemeinschaft. Stattdessen fordert die AfD eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsländern.



"Dexit" als letzte Option



Außerdem hält die Partei Deutschlands Austritt aus der EU für unausweichlich, falls sich die Europäische Union in absehbarer Zeit nicht radikal verändere. Eine zeitliche Frist hierfür gibt es nicht. Parteichef Meuthen hatte sich gegen die Zeitangabe von einer Legislaturperiode des Europaparlaments (fünf Jahre) gewandt. Stattdessen heißt es nun, ein "Dexit" sei notwendig, wenn die Reformen nicht "in angemessener Zeit" verwirklicht würden.



Der AfD-Vorsitzende Gauland sagte in seiner Rede, er habe zwar Verständnis dafür, dass viele den Apparat in Brüssel und Straßburg loswerden wollten, doch wären die Folgen unabsehbar.

Rückkehr zur D-Mark, Ja zu Russland

Darüber hinaus will die AfD die Zuwanderung nach Europa begrenzen und fordert eine rigorose Abschiebepolitik. EU-Richtlinien etwa zur Luftreinhaltung lehnt die AfD ab, auch in der Landwirtschaft und beim Verbraucherschutz fordert sie "alle Zuständigkeiten von der EU zurück".



Auch die Vergemeinschaftung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik wird abgelehnt, die AfD ist strikt gegen eine EU-Armee. Stattdessen setzt die Partei auf enge Beziehungen zu Russland. Befürwortet wird zudem ein Ausstieg aus dem Euro und die Rückkehr zur D-Mark.



Die Bundesbürger sollen sich nach dem Willen der AfD per Volksabstimmung über Fragen wie den Verbleib in der EU, der Währungsunion oder sonstige europäische Projekte äußern können.