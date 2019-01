Die AfD hat ihr Parteitreffen im sächsischen Riesa fortgesetzt.

Zunächst werden weitere Kandidaten für die Europawahl am 26. Mai vorgestellt. Spitzenkandidat ist bereits Parteichef Meuthen. Anschließend wollen die Delegierten über das Wahlprogramm der AfD debattieren. In einem Leitantrag wird unter anderem ein EU-Austritt Deutschlands thematisiert.



Gegner der AfD haben für den Nachmittag in Riesa Proteste angekündigt.