Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, Archivfoto (picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod)

Damals trafen sich knapp 20 Mitstreiter um den Wirtschaftsprofessor und späteren Gründungsvorsitzenden Lucke. Heute wird die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet und ist in 15 von 16 Landtagen sowie im Bundestag vertreten. Im hessischen Königstein treffen sich im Laufe des Tages 300 Parteimitglieder zu einer Jubiläumsfeier, darunter die Vorsitzenden Weidel und Chrupalla sowie der Ehrenvorsitzende Gauland. Weidel strebt für die Zukunft Regierungsbeteiligungen in den Ländern an. Das sei auch durchaus realistisch, sagte sie der "Welt am Sonntag". Gauland erwartet perspektivisch eine Zusammenarbeit mit der CDU. Diese werde sich irgendwann im Osten ergeben, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der CDU fehle sonst jede Möglichkeit zum Regieren, wenn sie nicht mit den Grünen zusammenarbeiten wolle.

Der Rechtsextremismusforscher Gideon Botsch glaubt dagegen, dass die Abgrenzung gegen Rechts hält. Auch wenn es in Union und FDP immer wieder Kräfte gebe, die mit der AfD koalieren wollten, sei er dennoch skeptisch, dass es dazu komme, sagte er der TAZ

