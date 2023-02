Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla, Archivfoto (picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod)

Im hessischen Königstein will die AfD ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Bei der Veranstaltung werden nach Angaben eines Sprechers etwa 300 Parteimitglieder erwartet, darunter die beiden Vorsitzenden Weidel und Chrupalla. Eine Rede wird auch vom Ehrenvorsitzende Gauland erwartet. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Gegenversammlungen angemeldet. Eine Straßensperrung ist angekündigt. Weitere könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Auch von den anderen Parteien wurde Kritik laut. SPD-Generalsekretär Kühnert riefs angesichts des zehnjährigen Bestehens der AfD zu einer klaren Abgrenzung von der Partei auf.

Es sei entscheidend für den demokratischen Grundkonsens der Gesellschaft, dass die AfD auch künftig als Paria unter den Parteien keine unmittelbare politische Wirkung erzielen könne, sagte Kühnert der Neuen Osnabrücker Zeitung. Insbesondere die Parteien im liberal-konservativen Spektrum seien gefordert, die Brandmauer zum blau-braunen Rand zu stabilisieren. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im Bundestag, Mast, betonte, für ihre Partei sei von Anfang an klar gewesen, dass es niemals eine Zusammenarbeit mit den Demokratiefeinden geben werde. Es sei hochgefährlich, dass die AfD im Osten eine feste politische Kraft zu werden drohe, sagte sie der Rheinischen Post aus Düsseldorf.

Partei in der Sackgasse?

Der Extremismusforscher Hajo Funke sagte dem Blatt, die AfD werde mit ihrer radikalen Ausrichtung bundesweit im Turm von zehn Prozent plus gefangen bleiben. Anders sei dies in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. In diesen Ländern gebe es eine strategische Schwäche aller demokratischen Parteien, speziell der CDU, meinte Funke. Man könne dort beobachten, dass Demokraten, ähnlich wie beim Verschwinden der Weimarer Republik, keine mehrheitsfähigen Optionen mehr hätten.

Seit 2017 ist die AfD im Bundestag vertreten. Außerdem sitzen AfD-Abgeordnete in 15 von 16 Landesparlamenten. Der Verfassungsschutz beobachtet die Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.