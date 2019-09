Nach der Spaltung der AfD-Fraktion in der Bremer Bürgerschaft behält sich die Bundespartei Konsequenzen vor.

Der Bundesvorstand entschied zunächst, dass die drei Abgeordneten um Frank Magnitz nicht den Namen und das Logo der Partei verwenden dürfen. In einem Schreiben an Magnitz heißt es außerdem, man sehe in der vorsätzlich herbeigeführten Auflösung der Landtagsfraktion Anhaltspunkte für ein parteischädigendes Verhalten. Dieses könne möglicherweise Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen.



Der Vorstand will nun Magnitz sowie den Bremer AfD-Fraktionsvorsitzenden Jürgewitz anhören. Ein Zerwürfnis zwischen den beiden gilt als Grund für das Auseinanderbrechen der Fraktion.