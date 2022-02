AfD lehnt Sanktionen gegen Russland ab. (Kay Nietfeld/dpa)

Solche Maßnahmen hätten in der Vergangenheit noch nie das bewirkt, was sie eigentlich bewirken sollten, sagte Partei- und Fraktionschef Chrupalla. Mit Sanktionen wie dem vorläufigen Stopp der deutsch-russischen Ostsee-Erdgaspipeline Nord Stream 2 werde die Energiesicherheit Deutschlands in große Mitleidenschaft gezogen, führte er aus. Man sehe das Vorrücken Russlands in die Ostukraine zwar "absolut kritisch", hoffe aber, dass gleichwohl auf der anderen Seite von der Nato-Seite keine weiteren Provokationen stattfänden. Chrupalla sprach sich für eine Volksabstimmung in den Gebieten Luhansk und Donezk aus, die heute Mittag vom russischen Parlament als Volksrepubliken anerkannt worden sind.

Die Bundesregierung hatte das Genehmigungsverfahren für Nord Stream 2 daraufhin gestoppt. Die ukrainische Regierung bewertete dies als moralisch und politisch richtigen Schritt. Auch die USA begrüßten die Entscheidung der Bundesregierung. Die EU will am Nachmittag über weitere Sanktionen gegen Russland entscheiden.

