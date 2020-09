Die AfD verliert ihren Fraktionsstatus im schleswig-holsteinischen Landtag.

Grund ist der Austritt des AfD-Abgeordneten Brodehl. Damit kommt die Fraktion nicht mehr auf die notwendige Mindestzahl von vier Abgeordneten und muss sich nach Angaben einer Landtagssprecherin auflösen. Der Bildungspolitiker Brodehl hatte seinen Austritt in einer Debatte über Ganztagsschulen erklärt. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Brodehl, der völkisch-nationalistische Grundton in der AfD sei deutlich lauter als die Stimmen derjenigen, die für eine seriöse und wertkonservative Politik einträten.



Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Nobis, betonte, die Ankündigung habe ihn völlig überrascht. Man werde jetzt umgehend über das weitere Vorgehen beraten.



Im thüringischen Gera verzeichnet die AfD einen umstrittenen Erfolg: Der AfD-Stadtrat Etzrodt wurde mit 23 von 40 Stimmen an die Spitze des Kommunalparlaments gewählt. Die AfD selbst verfügt dort nur über 12 Sitze. Linke und SPD in Thüringen warfen der CDU daraufhin vor, sich zum Handlanger der AfD gemacht zu haben. Diese wies die Vorwürfe zurück. Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Heubner, sprach von einem verheerenden Signal. Das sei ein Zusammenbruch an Glaubwürdigkeit und eine Destabilisierung der Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.