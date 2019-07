Nach einem Richtungsstreit ist der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen AfD, Seifen, mit einem Großteil des zwölfköpfigen Landesvorstandes zurückgetreten.

Der Co-Vorsitzende Röckemann und zwei weitere Vorstandsmitglieder bleiben weiter im Amt. Mehrere Anträge auf Abwahl dieser drei Führungsmitglieder erreichten beim Parteitag in Warburg nicht die notwendige Mehrheit. Damit eskalierte der Machtkampf zwischen dem als gemäßigt geltenden Seifen und Röckemann. Dieser gilt als Anhänger des rechtsnationalen "Flügels" um den Thüringer Landeschef Höcke.



Seifen hatte den Anhängern des "Flügels" vorgeworfen, die Partei zu unterwandern und zu spalten. In entscheidenden politischen Fragen handelten sie nicht im Interesse des Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen, betonte Seifen.