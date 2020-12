AfD-Fraktionschef Gauland hat die scharfe Kritik an Parteichef Meuthen erneuert.

Gauland sagt bei einer Veranstaltung in Braunschweig, Ton, Zeitpunkt und Inhalt der Rede Meuthens auf dem Bundesparteitag vergangenes Wochenende in Kalkar seien eines Vorsitzenden nicht würdig gewesen. Meuthen hätte die Aufgabe, die Partei zusammenzuführen und nicht Teile abzustoßen. Gauland warf ihm zudem vor, mit seiner Kritik am rechten Lager eine "Steilvorlage" für den Verfassungsschutz geliefert zu haben. Selten habe eine Rede solche Auswirkung gehabt. Über das Rentenkonzept der AfD rede jetzt niemand, beklagte Gauland. Es interessiere schlicht nicht. Auch Fraktionschefin Weidel ging auf Distanz zu Meuthen. Sie sehe in der Partei so viele Mitglieder "mit echtem Herzblut", die für die anstehenden Wahlkämpfe bis in die Haarspitzen motiviert seien, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". Dieses Potential müsse man nutzen. Maßregelungen seien dabei nicht hilfreich.



Meuthen verteidigte indes seine Kritik. Die intensive Diskussion zur Disziplinierung der Partei sei notwendig und richtig gewesen, betonte er. Meuthen hatte in Kalkar von rechten Provokateuren in den eigenen Reihen gesprochen und die Partei vor dem Wahljahr 2021 zu Disziplin ermahnt. Er kritisierte eine zunehmend radikale Wortwahl, warnte vor NS-Vergleichen in der Corona-Debatte und der Nähe zu so genannten Querdenkern.

Hunderte protestieren gegen AfD-Landesparteitag in Braunschweig

Das hatte zu massiven Protesten und hitzigen Debatten auf dem Parteitag geführt. Hintergrund ist der innerparteiliche Streit zwischen Gegnern und Verteidigern des rechten Lagers um den Thüringer Landeschef Höcke und den mittlerweile von der Partei ausgeschlossenen Brandenburger Politiker Kalbitz. Meuthen hatten den Ausschluss vorangetrieben.



In Braunschweig stellt die niedersächsische AfD ihre Landesliste für die Bundestagswahl auf. Mehrere Hundert Menschen protestierten gegen den Landesparteitag. Viele Demonstranten zeigten Transparente oder schwenkten Fahnen mit Parolen gegen Rechts, andere trommelten und protestierten mit Trillerpfeifen.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.