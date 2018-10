AfD-Chef Gauland hat einen klaren Trennungsstrich zwischen der Partei und Rechtsextremisten gefordert.

Nazis gehörten nicht in die Partei, sagte Gauland auf dem Landesparteitag der brandenburgischen AfD in Brandenburg an der Havel. Gauland erklärte, wenn man für eine alternative Politik kämpfe, müsse man sich von Menschen fernhalten, die - so wörtlich - die AfD mit irgendeiner nationalsozialistischen Ideologie überziehen wollten.



Die Verfassungsschutzämter der Bundesländer sammeln Material über die AfD, um voraussichtlich noch in diesem Jahr über eine mögliche Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz zu entscheiden.