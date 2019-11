Der AfD-Kovorsitzende Gauland verzichtet laut einem Zeitungsbericht auf eine erneute Kandidatur für das Amt.

Dies sei bei einem Treffen der Parteispitze am Dienstag beschlossen worden, schreibt die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Statt Gauland soll sich demnach der sächsische AfD-Politiker Chrupalla zur Wahl stellen. Dieser bestätigte seine Kandidatur gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".



Gauland hatte zuletzt offen gelassen, ob er noch einmal kandidiert. Der Kovorsitzende Meuthen will erneut antreten. Außerdem hat der AfD-Innenpolitiker Curio seine Bewerbung angekündigt. Der AfD-Parteitag findet am Wochenende statt.