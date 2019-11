Kurz vor dem AfD-Parteitag in Braunschweig hat der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Gedeon seine Kandidatur für den Parteivorsitz bekannt gegeben.

Auf der AfD-Webseite kritisierte er zugleich den Bundesvorstand. Gedeon, der als fraktionsloser Abgeordneter im Stuttgarter Landtag sitzt, steht wegen Antisemitismusvorwürfen auch parteiintern in der Kritik. Ein gegen ihn angestrengtes Parteiausschlussverfahren war jedoch gescheitert.



Die AfD will auf ihrem zweitägigen Parteitag einen neuen Bundesvorstand wählen. Für die beiden Vorsitzenden-Posten kandidieren unter anderem der derzeitige Parteichef Meuthen sowie die Bundestagsabgeordneten Chrupalla und Curio.

Der aktuelle Co-Vorsitzende Gauland will laut Medienberichten nicht mehr antreten.