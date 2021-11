Der Ko-Vorsitzende der AfD Tino Chrupalla hält nichts von einer Impfpflicht für Pflegeberufe. (imago / Revierfoto)

Man würde damit die Situation nicht entlasten, sondern vielmehr verschärfen, sagte Chrupalla im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Viele Menschen würden bei einer Impfpflicht nicht mehr zur Arbeit kommen wollen. Das würde die Personalsituation in den Einrichtungen weiter unter Druck setzen. FDP-Chef Lindner wies in der "Süddeutschen Zeitung" diese Argumentation zurück und äußerte sich überzeugt, dass eine Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen kommen werde.

Bayerns Ministerpräsident Söder hatte gestern Abend in der ARD gesagt, wenn alle Anreize zum Impfen ins Leere liefen, werde man aus der Dauerschleife Corona ohne Impfpflicht nicht herauskommen. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Aschenberg-Dugnus meinte dagegen in der "Bild"-Zeitung, es helfe niemandem, eine solche Drohkulisse in den Raum zu stellen. Außenminister Maas betonte, er halte eine solche Maßnahme für nicht notwendig und aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig.

