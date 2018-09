Der Leiter der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen, Drecoll, hat von der AfD-Fraktionsvorsitzenden Weidel eine deutliche Distanzierung von Nationalzsozialismus verharmlosenden Äußerungen gefordert.

Drecoll sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), man dürfe nicht zulassen, dass sich in der Gesellschaft die Grenzen des Sagbaren verschieben. Mitte Juli hatten Teile einer AfD-Gruppe aus dem Wahlkreis Weidels eine Führung durch das frühe KZ Sachsenhausen massiv gestört. Drecoll sagte im Deutschlandfunk, das Auftreten der Störer lasse auf Vorsatz schließen. So hätten sie sich in der revisionistischen Literatur zum Nationalsozialismus sehr gut ausgekannt. Dem Besuchsgruppenleiter habe man zum Beispiel vorgehalten, "Systemhistoriker" zu sein. Laut Drecoll ist dies ein beliebtes Narrativ der Rechten. Für eine gezielte Aktion spreche auch, dass die Verbrechenskontexte relativiert wurden. Die AfD-Störer hätten während des Besuchs die Opferzahlen angezweifelt und den nationalsozialistischen Massenmord mit vemeintlichen Verbrechen der Alliierten verglichen. Dies sei eine absolute Grenzüberschreitung an einem Ort des Massenmordes. Man sei hier der Würde der Opfer besonders verpflichtet, sagte Drecoll.