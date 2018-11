Nach Bekanntwerden eines AfD-internen Gutachtens haben mehrere Politiker die Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz gefordert.

Grünen-Fraktionsvize von Notz sagte, mit dem Gutachten dokumentiere die AfD selbst eine "extreme Radikalisierung".Der CDU-Sicherheitspolitiker Sensburg sagte, eine Beobachtung sei alternativlos. Daran änderten auch die Empfehlungen des AfD-Gutachters nicht, auf Begriffe wie "Überfremdung" oder "Umvolkung" künftig zu verzichten. Der FDP-Innenpolitiker Kuhle betonte, es sei skurril, dass die AfD sich nun selbst einen Maulkorb verpassen wolle, um einer Beobachtung zu entgehen. In dem von der AfD in Auftrag gegebenen Gutachten kommt ein Staatsrechtler zu dem Ergebnis, dass aufgrund bestimmter Aussagen prominenter Mitglieder eine Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz rechtens wäre.



Der umstrittene thüringische AfD-Vorsitzende Höcke rief seine Partei zur Gelassenheit auf und warnte vor - Zitat - "politischer Bettnässerei". Höcke wurde auf dem Landesparteitag in Pfiffelbach mit 81 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt.