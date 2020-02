In der CDU steht nach der umstrittenen Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen die parteiinterne Werteunion in der Kritik. Der stellvertretende Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der Christdemokraten, Bäumler, sagte dem "Handelsblatt", man brauche "keine AfD-Hilfstruppe in unseren Reihen".

Wer die Werte der Christdemokraten nicht teile, habe in der Partei nichts zu suchen, ergänzte Bäumler.

Mitgliedschaft in CDU und Werteunion unvereinbar?

Im Deutschlandfunk brachte der frühere CDU-Generalsekretär Polenz ebenfalls einen Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber Mitgliedern der konservativen Gruppierung ins Gespräch. Die Werteunion sei inzwischen als "Partei in der Partei" im Begriff, die Christdemokraten zu zerstören.

Werteunion begrüßte Kemmerich-Wahl in Thüringen

Die Werteunion hatte die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten, die mit Stimmen der AfD zustande gekommen war, begrüßt. Werteunion-Chef Mitsch äußerte Verwunderung darüber, dass innerhalb der CDU ein linker Ministerpräsident einem FDP-Politiker vorgezogen werde.