Polizeikontrollen an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt (Oder) (dpa/Monika Skolimowska)

Dies sei zur Lagestabilisierung und Verhinderung weiterer illegaler Grenzübertritte nach Deutschland nötig, heißt es in einem Antrag der AfD, der morgen im Bundestag auf der Tagesordnung steht. Der AfD-Innenpolitiker Hess verwies auf die Situation im Jahr 2015 und sagte, es müsse an den Grenzkontrollpunkten ein klares Gegensignal gesetzt werden. Hess sprach sich zugleich für sogenannte "Gewahrsamszentren" unmittelbar an den Grenzen aus.

Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben im Zeitraum von Januar bis März dieses Jahres insgesamt 87.777 Menschen einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Das entspricht der Behörde zufolge einem Anstieg um rund 80 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Quartal.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.