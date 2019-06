AfD in Baden-Württemberg

Der baden-württembergische AfD-Landeschef Gögel hat seine Partei angesichts eines Streits im Landesvorstand zur Geschlossenheit aufgerufen.

Man brauche keine Alleinunterhalter, die spalten wollten, sagte Gögel zum Auftakt eines Landesparteitags in Pforzheim. Bei dem Konflikt gehe es nicht um den politischen Kurs. Vielmehr sei das Vertrauen in die Amtsführung eines Vorstandsmitglieds erschüttert worden. Gögel betonte, alle müssten lernen, im Interesse der Mannschaft zu handeln. Nur eine Zusammenarbeit bringe Erfolg.



In dem Streit steht eine Mehrheit der Mitglieder um Gögel gegen Co-Sprecher Spaniel und Schatzmeister Kral. Beide Seiten werfen sich Intrigen vor.