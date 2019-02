Der AfD-Bundestagsabgeordnete Chrupalla will offenbar eine schwarze Liste mit Namen "unseriöser" Journalisten erstellen.

Solchen Pressevertreter, die voreingenommen seien oder gegen die AfD arbeiteten, werde in Zukunft die Weitergabe jeglicher Informationen verweigert, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder seines Kreisverbands in Görlitz, wie die "Sächsischen Zeitung" berichtet, der das Dokument vorliegt. Zugleich seien Hintergrundinformationen über "als Journalisten getarnte Zersetzungsagenten" stets willkommen. "Feindpropaganda" solle dagegen nicht auf Facebook geteilt werden.



Es sei mehr als deutlich, dass die Presse eine Spaltungsstrategie betreibe. In diese Richtung ziele etwa auch die Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts über die AfD. Die Partei werde mit "Desinformation, emotionaler Manipulation, Verleumdung und Unterstellungen" bekämpft. Oberstes Ziel der Kommunikation nach außen müsse sein, dem Anschein einer Spaltung entgegenzuwirken, und Behauptungen einer angeblichen Radikalisierung keinen Nährboden zu geben, schreibe Chrupalla in dem Leitfaden.

"Keine unvorbereitete Interviews"

Außerdem hält er AfD-Mitglieder dazu an, Meinungsverschiedenheiten intern zu klären und nach außen Geschlossenheit zu zeigen. Im Umgang mit der Presse rufe Chrupalla generell zu Vorsicht und bittet darum, keine unvorbereitete Interviews zu geben. Zudem sollten Äußerungen unterlassen werden, die das "Feindbild der AfD-Gegner" bestätigten. In der Sache weiche die Partei dagegen keinen Millimeter.



Den Leitfaden hat Chrupalla nach eigenen Angaben in enger Abstimmung mit dem AfD-Landesverband Sachsen und mit Unterstützung von Medienexperten entwickelt. Die AfD hat sich bislang nicht zu dem Schreiben geäußert.



Chrupalla ist stellvertretender Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. Bei der Landtagswahl in Sachsen im September will er sich als Spitzenkandidat seiner Partei aufstellen lassen und wäre damit direkter Herausforderer von CDU-Ministerpräsident Kretschmer.

CDU: Nach dem Lehrerpranger jetzt schwarze Listen für Journalisten

Der CDU-Landesverband Sachsen erklärte zu Chrupallas Brief, Misstrauen und gegenseitige Verdächtigungen seien offenbar das Wesensmerkmal der Gesellschaft, wie sie sich die AfD vorstelle. Nach dem Lehrerpranger kämen jetzt Schwarze Listen für Journalisten. Der Generalsekretär der sächsischen CDU, Dierks, sagte, die AfD versuche alles von vorneherein als Fake News oder voreingenommen zu diskreditieren, was sich kritisch mit der Partei oder deren Positionen auseinandersetze.



Der Generalsekretär der sächsischen SPD, Homann, sagte dem Tagesspiegel zu dem Brief von Chrupalla, wenn die AfD Journalisten als "unseriös" einstufe, liege das offenkundig daran, dass diese Journalisten ihren Job machten und der AfD unabhängige und kritische Berichterstattung nicht passe. Sie beschwöre einen vordemokratischen Zustand herauf und säge an den Grundfesten der Demokratie.