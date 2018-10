AfD in Thüringen

Die Thüringer AfD hat ihren Sprecher Höcke zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt.

Beim Parteitag in Arnstadt votierten 238 Delegierte für den Kandidaten, 44 gegen ihn. Höcke gilt als Rechtsaußen seiner Partei.



Die Landtagswahl in Thüringen soll am 27. Oktober 2019 stattfinden. Beim letzten Urnengang fünf Jahre zuvor war die AfD auf Anhieb mit 10,6 Prozent der Stimmen hinter CDU, Linken und der SPD zur viertstärksten Kraft im Erfurter Landtag aufgestiegen.