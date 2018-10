In Wiesbaden haben sich jüdische Mitglieder der AfD zu einer Bundesvereinigung innerhalb ihrer Partei zusammengeschlossen.

In einer vorab bekannt gewordenen Grundsatzerklärung heißt es, Anlass für die Gründung der sogenannten "JAfD" sei eine - Zitat - "unkontrollierte Masseneinwanderung" junger Männer aus dem "islamischen Kulturkreis" mit "einer antisemitischen Sozialisation". Außerdem wende man sich gegen eine - so wörtlich - "Zerstörung der traditionellen, monogamen Familie" durch "Frühsexualisierung" und "Gender-Mainstreaming".



In Frankfurt am Main demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen die Gründung der "JAfD". Zu dem Protest aufgerufen hatte die Jüdische Studierenden-Union Deutschland. Im Vorfeld hatten bereits mehrere jüdische Organisationen Kritk geäußert.