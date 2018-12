Bremens Innensenator Mäurer spricht sich für eine bundesweite Beobachtung der Jugendorganisation der AfD aus.

In seinem Land sowie Niedersachsen sei die "Junge Alternative" bereits im Visier der Verfassungsschutzämter, sagte der SPD-Politiker dem "Handelsblatt". Er gehe davon aus,dass es auch in anderen Bundesländern Schnittmengen zwischen Akteuren rechtsextremer Gruppen und der JA gebe. In einem zweiten Schritt sollten alle Länder die beim Bundesamt für Verfassungsschutz bestehende Arbeitsgruppe zur Strategie der Neuen Rechten und ihrem Einfluss auf die AfD unterstützen, betonte Mäurer. Man benötige sobald wie möglich ein klares Lagebild darüber, ob und wie stark rechtsextreme Gruppierungen bundesweit die AfD unterwanderten.